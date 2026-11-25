Au programme de ce JT Foot Mercato : Rayan Cherki très remonté après la performance de Manchester City, Raheem Sterling prend 12 mois de prison avec sursis, et toutes les actualités du football de la journée.
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La presse marocaine ne digère pas la décision du TAS, l’Angleterre très inquiète pour Manchester City
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