Coupe du Monde 2026 : Pochettino reste flou sur son avenir aux États-Unis

Après l’élimination des États-Unis en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Belgique, Mauricio Pochettino a été interrogé sur son avenir à la tête de la sélection américaine. Le technicien argentin n’a pas souhaité se projeter immédiatement, préférant prendre du recul après la fin du parcours de son équipe.

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« Ce n’est pas le moment d’en parler. Je pense que le moment est venu de voir, d’évaluer le tournoi. Vous savez, je suis sûr que dans les prochaines semaines, nous pourrons commencer à en discuter si la Fédération américaine de football le souhaite. Je pense que nous avons posé les bases d’un avenir couronné de succès. Je pense que nous sommes fiers car… je pense que nous allons créer quelque chose qui perdurera au sein de la fédération et dans ce pays », a expliqué Mauricio Pochettino.