José Mourinho recale Everton et déclare sa flamme à l'AS Roma

Les Toffees d'Everton sont à la recherche d'un nouvel entraineur depuis le limogeage de Rafael Benitez. Beaucoup d'entraineurs ont été cités comme cible du club de Liverpool, de Wayne Ronney à Franck Lampard en passant par l'Italien Fabio Cannavaro. Cependant, le nom le plus clinquant de cette short-list était celui de José Mourinho, actuellement en poste à la Roma. Le manager portugais est arrivé cet été en Italie et possède un contrat de trois ans. Il se dit «heureux en ce moment qu'il n'échangerait ce projet contre aucun autre» selon The Daily Mail. L'atmosphère romaine semble l'avoir métamorphosé : «en termes d'émotion, de passion, d'empathie, de bonheur de travailler avec la Roma, je dis que je suis à 11 sur 10.»

L'ancien tacticien de Chelsea ou Manchester United a besoin de sentir la confiance de ses dirigeants : «je suis vraiment, très, très heureux d'être dans un club où je sens que les gens me font confiance. Je ne pourrais pas être plus heureux que cela». Cependant, il est habitué à jouer le haut de tableau et la 7ème place actuelle du club romain pourrait lui peser mais il prend son mal en patience : «En terme de football, jouer pour finir entre la quatrième et la huitième place n'est évidemment pas ce que je veux, mais c'est un moment d'un projet différent pour moi et nous serons mieux la saison prochaine.» Pas du tout intéressé par le poste d'entraineur d'Everton, il clarifie : «j'ai donné ma parole pour ces trois ans et je ne partirai pas avant la fin des trois ans. C'est aussi mon projet.»