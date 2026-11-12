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Le PSG annonce un partenariat avec Bentley Motors

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nasser Al-Khelaifi @Maxppp

Devenu une marque de renom à l’international, le PSG s’attache à conclure des accords avec des entreprises de son standing. C’est encore le cas ce jeudi matin avec le célèbre constructeur automobile anglais, Bentley.

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Le Paris Saint-Germain et Bentley Motors sont heureux d'annoncer la signature d'un partenariat jusqu'en 2028.
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«Le Paris Saint-Germain et Bentley Motors sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat jusqu’en 2028», explique le club double champion d’Europe dans un communiqué, accompagné d’une courte vidéo de Mamadou Sakho, ancien capitaine formé au PSG, au volant d’un véhicule de la marque.

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