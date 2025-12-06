Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Real Madrid : le groupe contre le Celta Vigo avec le jeune Joan Martínez

Par André Martins
1 min.
Mbappé et Camavinga @Maxppp
Real Madrid Celta Vigo

Xabi Alonso a retenu 22 joueurs pour la réception du Celta Vigo dimanche soir au Santiago Bernabéu. Parmi eux figure Joan Martínez, défenseur du Castilla et l’une des grandes promesses de la formation madrilène. Sa présence s’explique par les nombreuses absences en défense : Trent, Carvajal, Huijsen, Alaba et Mendy sont tous indisponibles pour cette rencontre. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, suivent déjà le jeune joueur de 18 ans, mais le Real Madrid a sécurisé son avenir en prolongeant son contrat récemment avec une clause libératoire de 150 millions d’euros.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @RCCelta
Voir sur X

Bonne nouvelle en revanche pour les Merengues : Eduardo Camavinga est bel et bien dans le groupe. Le Français, touché à la cheville lors du match à San Mamés, était incertain mais semble désormais rétabli, ce qui lui permet d’être convoqué pour affronter le Celta. Selon la presse espagnole, Joan Martínez, lui, sera sur le banc mais reste intégré à la dynamique du groupe, prêt à faire ses débuts si nécessaire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier