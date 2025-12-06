Real Madrid : le groupe contre le Celta Vigo avec le jeune Joan Martínez

Xabi Alonso a retenu 22 joueurs pour la réception du Celta Vigo dimanche soir au Santiago Bernabéu. Parmi eux figure Joan Martínez, défenseur du Castilla et l’une des grandes promesses de la formation madrilène. Sa présence s’explique par les nombreuses absences en défense : Trent, Carvajal, Huijsen, Alaba et Mendy sont tous indisponibles pour cette rencontre. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, suivent déjà le jeune joueur de 18 ans, mais le Real Madrid a sécurisé son avenir en prolongeant son contrat récemment avec une clause libératoire de 150 millions d’euros.

Bonne nouvelle en revanche pour les Merengues : Eduardo Camavinga est bel et bien dans le groupe. Le Français, touché à la cheville lors du match à San Mamés, était incertain mais semble désormais rétabli, ce qui lui permet d’être convoqué pour affronter le Celta. Selon la presse espagnole, Joan Martínez, lui, sera sur le banc mais reste intégré à la dynamique du groupe, prêt à faire ses débuts si nécessaire.