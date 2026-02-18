Monaco : les propos agacés de Pocognoli au sujet du carton rouge

Le PSG s’en sort de justesse et Monaco peut cruellement s’en vouloir. Lors d’un match intense avec de nombreux rebondissements dans le cadre des barrages de la Ligue des champions (2-3), le scénario a basculé avec l’expulsion d’Aleksandr Golovin (29 ans). Alors que son équipe, diminuée par de nombreuses absences, faisait preuve de caractère et d’engagement sur la pelouse, ce carton rouge est venu compliquer une mission déjà délicate au stade Louis II. À l’issue de la rencontre, son entraîneur, Sébastien Pocognoli n’a pas caché sa frustration devant la presse.

« Je suis frustré. Pas seulement pour le carton rouge, aussi le contexte autour. En ce moment, on ne peut pas se permettre de se mettre à 10 contre 11 dans ce genre de match. On joue les play-offs de la C1 avec beaucoup d’absents, beaucoup de cœur aujourd’hui (mardi) et de terminer à 10 nous met beaucoup plus de difficultés. À ce niveau de la compétition, on mériterait de ne pas être à se dire "comment aurait été le match s’il n’y avait pas eu ça ou ça" ». Des séquelles évidentes voient le jour dans la Principauté, mais leurs deux réalisations inscrites à l’aller vont sans doute leur permettre de garder le cap, avant d’aller défier l’ogre parisien chez lui (le 25 février prochain).