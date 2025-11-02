MLS : l’Inter Miami s’incline et repousse la qualification malgré un but de Lionel Messi

Malgré un nouveau but de Lionel Messi, l’Inter Miami s’est incliné 2-1 sur le terrain de Nashville lors de la deuxième manche du premier tour des play-offs de la MLS. Les Floridiens, troisièmes de la saison régulière à l’Est et favoris de cette série, ont été pénalisés dès le début du match par un penalty controversé transformé par Sam Surridge, avant que Josh Bauer ne double la mise juste avant la pause. La réduction du score de Messi en fin de match (89e) n’a pas suffi.

L’équipe dirigée par Javier Mascherano a manqué d’efficacité devant le but, avec plusieurs occasions ratées par Luis Suárez et Tadeo Allende. Miami devra jouer sa qualification pour le deuxième tour samedi à domicile, en espérant éviter une nouvelle élimination précoce comme l’an passé face à Atlanta. Le vainqueur de cette confrontation affrontera Cincinnati ou Columbus Crew au prochain tour.