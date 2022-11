CdM, Sénégal : Aliou Cissé justifie la présence de Sadio Mané

C'est LE cas qui fait beaucoup parler. Finalement présent dans le groupe sénégalais pour disputer la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre), des incertitudes demeurent tout de même autour du cas Sadio Mané. Présent en conférence de presse, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a tenu à justifier ses positions.

« J'ai préféré garder Sadio Mané dans le groupe parce que c'est une situation que l'on a déjà connu à un degré moindre avec Ismaila Sarr à la CAN. On a su bien la gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif donc il est important de continuer à suivre sa blessure en espérant qu'il y ait une évolution. Nous sommes vraiment optimistes. J'ai le temps de faire un changement avant notre premier match, mais on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir récupérer Sadio Mané », a ainsi expliqué l'intéressé. Un dossier chaud de plus à suivre dans les prochains jours.