OL : la mise au point de Jorge Maciel sur son avenir

Entraîneur intérimaire de l’Olympique Lyonnais jusqu’à l’officialisation de l’arrivée de Carlos Vicens, Jorge Maciel se sent bien dans le Rhône. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’ancien entraîneur adjoint de Paulo Fonseca a confirmé que la direction lyonnaise l’avait approché pour étendre son contrat, auprès de L’Équipe, à la veille de son second match de suite sur le banc de l’OL, à Brest en Ligue 1.

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« Le plus important est d’avoir la sensation de l’attention que vous portent les gens. J’apprécie cette relation. Entre nous, tout est très facile. Nous avons eu une conversation très simple. Le club est venu vers moi pour mon renouvellement de contrat. J’ai beaucoup apprécié. Je me sens considéré. En fin de saison dernière, je n’étais pas non plus allé voir mes dirigeants. Et ça s’est très bien passé. J’ai appris beaucoup. Un nouveau staff va arriver. Je suis là pour aider le club et y faire mon travail », a-t-il confié.