Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OL : la mise au point de Jorge Maciel sur son avenir

Par Kevin Massampu
1 min.
Jorge Maciel @Maxppp

Entraîneur intérimaire de l’Olympique Lyonnais jusqu’à l’officialisation de l’arrivée de Carlos Vicens, Jorge Maciel se sent bien dans le Rhône. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’ancien entraîneur adjoint de Paulo Fonseca a confirmé que la direction lyonnaise l’avait approché pour étendre son contrat, auprès de L’Équipe, à la veille de son second match de suite sur le banc de l’OL, à Brest en Ligue 1.

La suite après cette publicité

« Le plus important est d’avoir la sensation de l’attention que vous portent les gens. J’apprécie cette relation. Entre nous, tout est très facile. Nous avons eu une conversation très simple. Le club est venu vers moi pour mon renouvellement de contrat. J’ai beaucoup apprécié. Je me sens considéré. En fin de saison dernière, je n’étais pas non plus allé voir mes dirigeants. Et ça s’est très bien passé. J’ai appris beaucoup. Un nouveau staff va arriver. Je suis là pour aider le club et y faire mon travail », a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Jorge Maciel

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Jorge Maciel Jorge Maciel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier