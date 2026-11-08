Liga Portugal
Paulo Fonseca réussit ses débuts sur le banc du Sporting
@Maxppp
Quelques jours seulement après son départ inattendu de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a déjà retrouvé un banc. Le technicien portugais a dirigé sa première rencontre à la tête du Sporting Portugal ce samedi soir, face à Moreirense, et a débuté son aventure lisboète par un succès étriqué (1-0).
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Longtemps confrontés à une domination sans réelle efficacité, les Lisboètes ont finalement trouvé la faille grâce à Luis Suárez, auteur de l’unique but de la rencontre à la 61e minute. Un premier rendez-vous remporté par Fonseca, qui permet au Sporting de rester au contact des premières places du championnat portugais.
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