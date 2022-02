BL : le RB Leipzig et Nkunku atomisent le Hertha Berlin

Gifle. Ce dimanche, le RB Leipzig a corrigé le Hertha Berlin (6-1) dans la capitale allemande, dans le cadre de la 23ème journée de Bundesliga. Christopher Nkunku s'est distingué en inscrivant un doublé express en l'espace de trois minutes, dont une réalisation sur penalty. L'ancien joueur du PSG confirme ainsi sa saison stratosphérique (22 buts et 12 passes décisives).

Les hommes de Domenico Tedesco, tenus en échec jusqu'à l'heure de jeu et le penalty du Français (64e) après avoir vu Stevan Jovetic (48e) répondre à Benjamin Henrichs (20e), ont ensuite plié le match de manière drastique. Dani Olmo (74e), Amadou Haidara (81e) et Yussuf Poulsen (88e) ont parachevé ce 11ème succès de la saison du RBL, qui réintègre le top 4. Le Hertha n'a plus gagné depuis le 18 décembre dernier et reste aux portes de la zone rouge.