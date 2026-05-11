Espanyol : Monchi nommé directeur sportif

Alors que l’Espanyol navigue dans le ventre mou du tableau en championnat, la formation de Liga reste concentrée sur son objectif maintien. Les prochains matches face à l’Athletic Club, Osasuna et la Real Sociedad restent des paliers conséquents à franchir. Et pour cela, le club perico a officialisé la nomination de Monchi en tant que nouveau directeur général sportif de l’entité catalane. Celui-ci dirigera désormais toute la zone sportive du club blanquiazul comme l’indique l’actuel 14e du classement dans son communiqué officiel ce lundi.

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« Le RCD Espanyol annonce la nomination de Ramón Rodríguez Verdejo, dit « Monchi » (San Fernando, Cadix, 1968), au poste de nouveau directeur général sportif du club, fonction depuis laquelle il dirigera l’ensemble du secteur sportif de l’entité. L’arrivée de Monchi renforce la structure sportive de l’Espanyol avec l’un des dirigeants les plus reconnus et prestigieux du football européen. Les différentes branches sportives conserveront leurs directions exécutives actuelles, qui dépendront désormais de cette nouvelle direction générale sportive dirigée par Monchi. Sur le plan organisationnel, Monchi rendra directement compte à Mao Ye Wu, directeur général du club, ainsi qu’à Alan Pace, président de l’Espanyol et de Velocity Sports Partners / ALK Capital, groupe investisseur du club. Avec une carrière de référence dans le football international, Monchi a commencé son parcours comme directeur sportif du Sevilla FC en juillet 2000, période durant laquelle il s’est imposé comme l’une des figures les plus influentes de la gestion sportive moderne. Après un premier passage de 17 saisons consécutives au club andalou, il est revenu au sein du club entre avril 2019 et juin 2023 » peut-on lire dans le document officiel.