Les élections du Real Madrid enflamment la presse madrilène, le coup de sang de Leão pourrait lui coûter cher

C’est le grand jour à Madrid

C’est le grand jour pour le Real et le futur du club se choisit aujourd’hui comme l’écrit Marca. 20 ans après les dernières élections, la Maison Blanche est de retour aux urnes, pas moins de 70 000 socio sont attendus pour venir voter. Entre leurs mains, 2 choix : Florentino Pérez l’éternel ou Enrique Riquelme le nouveau. Deux programmes très différents, deux personnalités bien distinctes, mais le même objectif : devenir ou redevenir le président du Real Madrid. Avant le jour des élections, on a eu droit à une belle bataille d’ego entre les deux candidats qui ont avancé leur programme en promettant monts et lumières aux fans. À commencer par Florentino Pérez qui a déjà le nom de son entraîneur de cas de réélection, il s’agit de José Mourinho. En plus de ça, le dirigeant espagnol a également parlé de l’arrivée d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries, sans oublier l’offre de 150 M d’euros pour un galactique comme il l’a annoncé. Ce galactique en question pourrait être Michael Olise mais il va falloir mettre plus de 200 M d’euros pour arracher l’international français au Bayern Munich où il sort d’une saison grandiose. Pour Enrique Riquelme, encore plus de promesses et c’est normal puisque c’est lui le challenger. Haaland, Rodri, Raúl, Fernando Hierro et même Jürgen Klopp, les promesses sont nombreuses et certaines ont déjà pris du plomb dans l’aile. Notamment pour le technicien allemand, car son entourage a déjà démenti en expliquant qu’il se sentait très bien dans le projet Red Bull et qu’il n’avait pas l’intention de reprendre les rênes d’un club. En attendant de savoir quel président sera la prochaine figure de proue du Real Madrid, José Mourinho pense à son mercato si Florentino Pérez est réélu.

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Le mondial de Leão en danger

Hier au Portugal, la Seleção a battu le Chili en amical hier soir, victoire 2-1 et démarrage du bon pied pour les joueurs de Roberto Martínez qui font partie des favoris pour cette Coupe du Monde. En revanche, Rafael Leão s’est fait remarquer de la mauvaise manière dans cette rencontre. L’attaquant de l’AC Milan s’est retrouvé au cœur d’un conflit banal en plein match, mais il a complètement craqué et a été expulsé. « On ne peut pas se permettre un carton rouge dans une telle situation, on sait que les équipes sud-américaines ont tendance à être agressives. Néanmoins, je ne pense pas que cela valait rouge, car aucun joueur n’a commis d’acte violent », a déclaré Roberto Martínez, qui a condamné le geste de Leão, tout en essayant de limiter la casse. Parce que ce carton rouge pourrait bien coûter plus cher qu’un simple avertissement. Même si cette suspension est seulement valable pour le prochain match amical contre le Nigéria, la FIFA a totalement le droit de durcir cette sanction si le geste est jugé trop violent. Après une saison bien compliquée avec le Milan, Rafael Leão espère forcément redorer son image pendant cette Coupe du Monde, surtout qu’il a annoncé publiquement son envie de quitter son club. Une chose est sûre, il n’a pas choisi le bon moyen de se mettre en valeur…

Triste nouvelle pour l’Allemagne

“La tête haute, Karl”, écrit Bild ce dimanche maintenant que la pépite du Bayern Munich a quitté le groupe. Blessé à l’entraînement, Lennart Karl a dû déclarer forfait pour cette Coupe du Monde, un crève-cœur pour la pépite du Bayern qui a du mal à essuyer ses larmes tellement il a été touché par cette blessure. Et au-delà du coup dur pour le joueur, Julian Nagelsmann se retrouve avec une nouvelle absence de taille. En plus de Serge Gnabry, déjà forfait, Lennart Karl s’ajoute à cette liste et ça commence à faire beaucoup d’armes offensives en moins pour cette Allemagne outsider. Afin de remplacer Lennart Karl, Nagelsmann a choisi de convoquer Assan Ouédraogo, le joueur du RB Leipzig. Il n’a qu’une seule sélection, mais la Mannschaft n’a pas vraiment l’embarras du choix. Mais même sans Gnabry et Karl, l’Allemagne enchaîne. 9ᵉ victoire de suite pour l’équipe de Nagelsmann qui a battu les États-Unis 2-1 grâce à des buts de Kai Havertz et Leroy Sané, de très bons augures avant de commencer le Mondial 2026.