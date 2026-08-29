Premier League
Chelsea : Enzo Fernández préservé face à Brighton ?
@Maxppp
Selon les dernières informations de RMC Sport, Enzo Fernández devrait manquer la rencontre des siens contre Brighton ce dimanche. En effet, le milieu de terrain de Chelsea est en instance de départ et pourrait rester à l’écart si jamais Manchester City venait à satisfaire toutes les conditions financières requises pour finaliser un accord.
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Dans le même temps, les Blues explorent d’autres options au milieu de terrain avec notamment un intérêt confirmé pour l’international sénégalais Lamine Camara.
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