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Chelsea : Enzo Fernández préservé face à Brighton ?

Par Josué Cassé
Enzo Fernandez lors de sa célébration sur l'égalisation contre le PSG @Maxppp

Selon les dernières informations de RMC Sport, Enzo Fernández devrait manquer la rencontre des siens contre Brighton ce dimanche. En effet, le milieu de terrain de Chelsea est en instance de départ et pourrait rester à l’écart si jamais Manchester City venait à satisfaire toutes les conditions financières requises pour finaliser un accord.

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Dans le même temps, les Blues explorent d’autres options au milieu de terrain avec notamment un intérêt confirmé pour l’international sénégalais Lamine Camara.

Pub. le - MAJ le
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