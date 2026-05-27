Strasbourg, l’OL et l’OM en bataille avec des clubs anglais et allemands pour Roggerio Nyakossi

S’il évolue loin de la France, Roggerio Nyakossi a une histoire avec la Ligue 1 et plus précisément du côté de l’OM. À l’été 2022, l’Olympique de Marseille pensait réaliser un joli coup en déboursant environ deux millions d’euros pour arracher le jeune défenseur, alors âgé de 18 ans, au Servette FC. La direction phocéenne misait beaucoup sur ce potentiel, mais la marche s’est avérée un peu trop haute. Arrivé avec un très maigre bagage de six apparitions en professionnel en Suisse, le colosse a passé deux ans et demi sur la Canebière sans jamais fouler les pelouses de Ligue 1. S’il s’entraînait régulièrement avec l’équipe première et a accroché quelques convocations dans le groupe professionnel, il a dû se contenter d’évoluer avec l’équipe réserve. Une expérience formatrice, mais insuffisante pour son développement, qui a poussé l’OM à s’en séparer en janvier 2025 en le cédant au club belge d’OH Louvain pour la modique somme de 800 000 euros avec un pourcentage à la revente et une option de rachat prioritaire.

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Ce choix de carrière s’est avéré particulièrement judicieux. En Jupiler Pro League, le natif de Genève s’est parfaitement épanoui dans son nouvel environnement, prouvant à tous que les promesses placées en lui n’étaient pas vaines. Devenu le capitaine respecté de l’équipe de Suisse Espoirs (dix sélections), le défenseur central a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues avec OH Louvain, s’offrant même le luxe d’inscrire cinq buts. Un bilan statistique remarquable pour un joueur à vocation défensive. Sur le terrain, son profil fait des ravages. Du haut de son mètre quatre-vingt-quinze, Roggerio Nyakossi règne en maître dans le domaine aérien et se montre intraitable dans les duels. Mais sa panoplie ne se limite pas à sa domination physique : particulièrement à l’aise techniquement, il excelle dans la relance avec une belle qualité de passe, des projections vers l’avant tranchantes et une vraie capacité à évoluer dans un système prônant une ligne défensive haute.

Roggerio Nyakossi ciblé dans toute l’Europe !

Forcément, une telle métamorphose a réveillé les appétits sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu’en juin 2027, OH Louvain a bien conscience de détenir une pépite et compte le vendre cet été pour récupérer une très belle plus-value, son prix étant aujourd’hui estimé à huit millions d’euros. Si de nombreux clubs européens sont sur les rangs, avec des intérêts du Feyenoord, d’Augsbourg, d’Hoffenheim, de Stuttgart, du Werder Brême ou encore d’Everton et Ipswich en Angleterre, c’est bien la France qui pourrait rafler la mise.

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Selon nos informations, le RC Strasbourg et l’Olympique Lyonnais ont pris quelques renseignements sur le joueur. Cependant, l’ombre de l’Olympique de Marseille plane toujours sur ce dossier. Lors de sa vente en 2025, la direction phocéenne avait eu la riche idée d’inclure une option de rachat prioritaire fixée à environ six millions d’euros. Si la future direction sportive olympienne (Grégory Lorenzi devrait sauf retournement de situation succéder à Medhi Benatia) décide de l’activer, ils coifferont toute la concurrence au poteau. La décision finale appartiendra toutefois au joueur, qui aura le dernier mot sur son envie, ou non, de retourner s’imposer là où son aventure française avait débuté. A suivre.