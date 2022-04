OM : Jorge Sampaoli va devoir trouver des solutions

L'OM entame ce jeudi, avec son quart de finale aller de Conference League contre le PAOK, son terrible mois d'avril. En plus de cela, avec la blessure jusqu'à la fin de saison de Leonardo Balerdi et la situation inconfortable d'Alvaro Gonzalez, qui ne devrait plus remettre le maillot olympien, Sampaoli va devoir à trouver des solutions notamment en défense.

« C'est à ce qu'on sert, nous, les entraîneurs, à résoudre les situations qui se présentent. Luan est suspendu, il reviendra ce week-end, il peut jouer défenseur central ou latéral. Kamara peut aussi redescendre. On va trouver les moyens d'être compétitif le moment venu. Je ne pense pas qu'avec autant de matches on peut jouer avec le même onze. Je ne pense pas qu'on aurait le même rendement. Cela supposerait le risque, on mettrait en péril, les matches d'après : blessure, fatigue. Dès demain, il y aura des rotations et dimanche d'autres remplacements sinon notre rendement baissera et ça risque de nous empêcher d'attendre nos objectifs », a expliqué El Pelado ce mercredi.