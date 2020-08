AS Roma : Friedkin Group rachète le club

« L'AS Roma confirme que cette nuit un accord est tombé entre l'actionnaire majoritaire actuel et le groupe Friedkin pour la vente du club ». L'accord avait été annoncé il y a quelques jours, et c'est désormais fait, comme l'indique la Roma dans un communiqué officiel. L'Américain Dan Friedkin rachète l'AS Roma, s'emparant des 86,6% du club qui appartenaient à son compatriote James Pallotta.

« Comme un fan nous a écrit récemment, on veut prendre le club et en faire un des plus grands noms du monde du foot », a lancé Dan Friedkin dans des propos rapportés par le site de la Roma. On parlait récemment d'un montant de rachat de 591 millions d'euros.