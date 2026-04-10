Barça : Hansi Flick s’en prend à Alvaro Arbeloa

« Je ne souhaite pas m’engager dans ce genre d’analyse. Nous avons déjà constaté les conséquences du week-end dernier et de la situation qui perdure depuis plusieurs semaines. Mon opinion est claire et je la maintiens : c’est ce que je constate semaine après semaine ». Voilà comment Alvaro Arbeloa a déclenché une polémique en évoquant les décisions arbitrales des deux dernières rencontres entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, en Liga et en Ligue des Champions.

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Des décisions avaient été contestées en championnat du côté de l’Atlético de Madrid, avant que le Barça n’envisage de porter plainte après la rencontre de C1, Hansi Flick a tenu à répondre à son homologue madrilène : «non, rien à dire. Je ne vais pas gaspiller mon énergie là-dessus. Ça me va, c’est son avis. Je me concentre sur mon équipe, et c’est tout».