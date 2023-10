EdF : Deschamps hésite pour l’attaque contre les Pays-Bas

L’Equipe de France poursuit ses éliminatoires à l’Euro avec un déplacement difficile aux Pays-Bas ce vendredi (coup d’envoi 20h45). Premiers du groupe B avec six points d’avance sur leur futur adversaire, qu’ils ont battu 4-0 au Stade de France au printemps, les Bleus s’avancent avec confiance, en dépit de cette récente défaite en Allemagne. Malgré une hécatombe de blessures en défense (Koundé, Saliba, Disasi et Upamecano), Didier Deschamps dispose de la plupart de ses hommes forts pour cette rencontre. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprise dans la composition de départ même si L’Equipe dévoile une grosse incertitude.

Si Clauss est préssenti pour démarrer en lieu et place de Pavard, le sélectionneur hésite entre Kolo Muani et Giroud pour la pointe de l’attaque. Le Milanais tiendrait la corde dans ce 4-3-3 où il serait soutenu par Coman et Mbappé, Griezmann évoluant un cran en dessous avec Tchouameni et Rabiot. La charnière serait quant à elle composée de Konaté et Lucas Hernandez, son frère Théo prenant place en latéral gauche. Enfin, Maignant sera titulaire.