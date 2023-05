L1 : les statistiques atroces de l’OL sur pénalty

En ouverture de la 36e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueille ce vendredi l’AS Monaco. Et les visiteurs ont rapidement ouvert le score suite à une faute d’Anthony Lopes sur Wissam Ben Yedder dès l’entame de match. Il s’agit d’ailleurs du pénalty le plus rapide de la saison et sur les 15 dernières années en L1, puisqu’il a été obtenu après seulement 11 secondes de jeu.

Et l’attaquant tricolore n’a pas tremblé et a trompé le portier portugais. C’est le onzième pénalty encaissé par l’OL cette saison. Ce qui en fait d’ailleurs le club ayant encaissé le plus de pénaltys cette saison en Ligue 1.

