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Exclu FM Ligue 2

Idris Mohamed va signer à Metz

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Idris Mohamed @Maxppp

Auteur d’une solide saison avec Le Puy en National 1 (nouvelle Ligue 3) l’an dernier, le défenseur international comorien (4 capes), Idris Mohamed (22 ans) disposait d’une belle cote avec des clubs français, mais aussi étrangers (Maritimo, Monza, Frosinone …) sur les rangs comme nous vous l’avons annoncé. Finalement, il a trouvé chaussure à son pied.

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Selon nos informations, le FC Metz a bouclé l’opération pour un montant estimé à 300 000 euros auxquels sont assortis des bonus. De plus, les Grenats lui ont proposé un contrat de 4 années. Un solide renfort pour le club mosellan qui tentera de remonter en Ligue 1 la saison prochaine.

Pub. le - MAJ le
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