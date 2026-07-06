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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Portugal : Ruben Dias est totalement frustré

Par Aurélien Macedo
1 min.
Portugal 0-1 Espagne
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Ce lundi, le Portugal s’est incliné 1-0 contre l’Espagne en 1/8e de finale de la Coupe du Monde suite à un but de Mikel Merino. Une vraie déception pour les Lusitaniens qui quittent la compétition par la petite porte. Après la rencontre, le défenseur Ruben Dias a pris la parole : «nous avons tout donné, mais nous n’avons pas réussi à gagner. C’était l’un des matchs les plus équilibrés que nous ayons disputés contre l’Espagne ; nous avons eu des occasions de marquer, mais il nous a manqué la virtuosité. La victoire aurait pu tourner en notre faveur, mais nous étions déjà proches des prolongations. Les deux équipes sont redoutables, nous avons manqué de chance.»

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Dégoûté de l’issue des événements, le joueur de Manchester City estime que le Portugal aurait pu aller plus loin et se veut confiant pour la suite : « nous sommes parfaitement conscients de la qualité de nos joueurs, nous avons progressé tout au long du tournoi. Nous sommes conscients de notre valeur, mais nous devions le prouver sur le terrain. Nous avons perdu contre l’une des équipes favorites pour remporter la Coupe du Monde. Nous repartons avec le sentiment que nous aurions pu faire mieux, que nous avions le potentiel pour aller plus loin. Il y a un sentiment de frustration, nous en voulions plus, mais c’est le football : il faut regarder vers l’avenir.»

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