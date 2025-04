Aston Villa : Lucas Digne fait une promesse pour le match retour

Malgré son ouverture du score par Rogers contre le cours du jeu, Aston Villa a fini par craquer sur deux éclairs de génie de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, puis de Nuno Mendes dans le temps additionnel. Logiquement défaits au Parc des Princes, les Anglais ont passé leur temps à courir après le ballon. «C’était notre plan de jeu, confesse Lucas Digne sur Canal+. On avait réussi à ouvrir le score, c’est le plus difficile à faire. Après, on joue une grande équipe. Ils ont eu des éclats aussi comme la frappe incroyable de Désiré (Doué). Il faudra faire le job au retour, se découvrir un peu plus mais c’est jouable.»

Le latéral gauche de 31 ans ne s’avoue pas vaincu face à son ancien club. «C’est une très bonne équipe aussi bien. J’ai connu un système de jeu différent, c’était il y a quelques années», détaille le Franjçais qui a évolué au PSG sous Laurent Blanc entre 2013 et 2016. Il promet d’être revanchard dans une semaine à domicile, et probablement une nouvelle fois sous les yeux du Prince William, présent au Parc des Princes et supporter des Villans. «Il nous a souhaité bonne chance. C’est un grand fan. On ne le décevra pas au retour au Villa Park.»