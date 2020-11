SCO Angers - OL : les compositions sont là

La onzième journée de Ligue 1 offre un match entre Angers et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les joueurs de Stéphane Moulin s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Paul Bernardoni dans les buts. Ce dernier est devancé par Vincent Manceau, Ismaël Traoré, Romain Thomas et Souleyman Doumbia. Ibrahim Amadou et Pierrick Capelle forment le double pivot. Seul en pointe, Stéphane Bahoken est soutenu par Sada Thioub, Angelo Fulgini et Mathias Pereira Lage.

De son côté, l'Olympique Lyonnais s'organise dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Il peut compter sur Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Melvin Bard. Aligné en sentinelle, Thiago Mendes est épaulé par Maxence Caqueret et Lucas Paqueta. Tino Kadewere, Memphis Depay et Rayan Cherki forment la ligne d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

SCO Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Amadou, Capelle - Thioub, Fulgini, Mathias Lage - Bahoken

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Bard - Caqueret, Mendes, Paqueta - Kadewere, Depay, Cherki