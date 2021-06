Lucien Favre recale finalement Crystal Palace

Alors que tout semblait ficelé dans ce dossier, Lucien Favre (63 ans) a finalement décidé de dire non à Crystal Palace. L’entraîneur suisse, sans club depuis son limogeage du Borussia Dortmund le 13 décembre dernier, était censé rejoindre le club londonien et ainsi découvrir la Premier League. Finalement l’ancien technicien de l’OGC Nice n’a pas souhaité reprendre du service tout de suite et il préfère prendre une pause plus longue, comme le rapporte le Guardian.

Sur les dernières semaines, les dirigeants des Eagles ont respectivement discuté avec Nuno Espirito Santo, Frank Lampard et Lucien Favre donc. Après le départ en retraite de Roy Hodgson, Crystal Palace va donc devoir se trouver un nouveau manager et ce ne sera pas Lucien Favre. La quête continue.