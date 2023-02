Serie A : l’AC Milan remonte sur le podium après son court succès face à Monza

Confirmer son retour au premier plan pour l’AC Milan. Après avoir stoppé l’hémorragie en enchaînant un succès en championnat contre le Torino (1-0) puis une victoire face Tottenham en Ligue des champions (1-0), les Rossoneri se déplaçaient ce samedi chez l’une des équipes en forme ces dernières semaines en Serie A : l’AC Monza. Si Michele Di Gregorio retardait l’échéance en première mi-temps pour les Biancorossi (25e, 29e), le portier italien ne pouvait rien sur la frappe surpuissante de Junior Messias (0-1, 31e).

L’entame de la seconde période était identique au premier acte. Les Milanais dominaient la rencontre de la tête et des épaules. Théo Hernandez était même tout proche de doubler la mise, mais son ballon piqué passait à côté des cages (57e). Sur l’une de leurs toutes premières opportunités, les hommes de Raffaele Palladino touchaient le poteau après un tir à ras de terre de Patrick Ciurria (73e). Malgré des occasions de Sandro Tonali (85e) et Charles De Ketelaere (86e), le tableau d’affichage ne bougeait plus dans ce derby de Lombardie. Un troisième triomphe consécutif (0-1) toutes compétitions confondues donc pour l’AC Milan qui remonte provisoirement sur le podium (3e). Fin de série pour Monza, qui restait sur huit matchs sans défaite en championnat. Le club lombard pointe au dixième rang.

