OM : le nom d'Antero Henrique évoqué pour le poste de directeur général de football

Tout était trop beau. Une qualification en Ligue des Champions, des joueurs revenus à leur meilleur niveau, un coach charismatique capable de sublimer son groupe et un directeur sportif capable de réaliser quelques jolis coups sur le mercato sans le moindre sou comme Alvaro Gonzalez. Mais tout est parti en éclat. En grande difficulté financière et incapable de répondre favorablement aux demandes de son entraîneur et de son directeur sportif, Jacques-Henri Eyraud s'est exposé à de grandes déconvenues. Déjà Andoni Zubizarreta est parti, et pourrait être imité rapidement par André Villas-Boas.

Mais avant de régler le cas d'AVB, il faut rapidement que l'OM trouve un successeur à Zubi. Lors de l'annonce du départ de l'ancien dirigeant barcelonais, le club phocéen a indiqué être à la recherche d'un directeur général de football. Déjà plusieurs circulent sur la toile et dans les médias spécialisés. Celui de Luis Campos, déjà annoncé à l'OM par le passé, est rapidement arrivé sur la table sans que l'on puisse vérifier la véracité de cette rumeur. Autre nom qui revient avec insistance, celui d'Antero Henrique. À vrai dire, l'ancien directeur sportif du PSG a le profil idéal pour succéder à Andoni Zubizarreta.

Un gros CV et quelques jolis coups sur le mercato

Pour rappel, Antero Henrique (52 ans) s’est fait connaître grâce à ses nombreuses années passées au FC Porto (de 1990 à 2016). Dans le nord du Portugal, il a démarré au bas de l’échelle (gestion des abonnements) avant de multiplier les missions chez les Dragons (gestion du magazine officiel du club, attaché de presse, directeur des relations extérieures). Mais c’est au poste de directeur sportif qu’il a construit sa renommée. Doté d’un réseau XXL, Henrique a signé plusieurs coups bien sentis à Porto (Pepe, Hulk, Lucho Gonzalez, Lisandro López, James Rodríguez, João Moutinho, Radamel Falcao, Jackson Martínez entre autres). Des pépites dénichées à bas prix et revendues à prix d’or. La suite ? Malgré quelques ennuis judiciaires dans son pays, il débarque au Paris Saint-Germain le 2 juin 2017 pour y endosser le rôle de directeur sportif. Une mission qui a duré deux ans (départ le 14 juin 2019) dont le bilan est mitigé. S’il a largement contribué aux arrivées de Kylian Mbappé et de Neymar, sa gestion des joueurs en fin de contrat (interdits de jouer) n’a pas manqué d’être sérieusement remise en question.

Reste que Le Phocéen indique que l'ancien Parisien et le club olympien se sont parlé ces dernières semaines. Son nom est d'ailleurs revenu souvent dans les discussions autour du rachat de l'OM par le prince saoudien Al-Walid Bin Talal. Mais en l'état actuel des choses, voir arriver celui qui a favorisé ces derniers mois quelques transferts du côté de Manchester United, dans un contexte si explosif et sans garanties sportives et financières paraît pour l'instant assez flou. D'autant que selon nos informations, les projets d'Antero Henrique viseraient plus la Premier League et Manchester United (où il ramènerait Sergio Conceiçao) qu'un retour en France. D'autres noms devraient quoiqu'il arrive se répandre dans les médias dans les prochains jours. Mais une chose est sûre, si Jacques-Henri Eyraud veut sauver sa peau à Marseille, il va devoir apporter de sacrées garanties sportives et un nom pour remplacer Andoni Zubizarreta. Il en va de la pérennité du Champions Project de l'OM.