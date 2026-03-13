Tottenham : Igor Tudor se rapproche du licenciement

Avec quatre défaites en autant de rencontres, Igor Tudor affiche l’un des pires bilans de l’histoire chez les entraîneurs de Tottenham. Ces derniers jours, la presse anglaise évoquait les noms de Roberto De Zerbi pour le remplacer, ou encore de Sean Dyche. L’idée de voir Mauricio Pochettino revenir après la Coupe du Monde avec la Team USA, a également gagné du terrain chez nos voisins.

La suite après cette publicité

The Athletic ne s’avance pas autant sur l’identité du futur successeur de Tudor, mais le média assure que le Croate est bien sur un siège éjectable désormais. La direction des Spurs s’activerait en coulisses pour trouver un nouvel entraîneur, seulement trois jours après la gifle subie face à l’Atlético en Ligue des Champions (5-2). Deux options sont envisagées : avancer sur l’arrivée d’un entraîneur à long terme, ou prioriser une solution intérimaire jusqu’à cet été.