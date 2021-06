Bordeaux : l’appel du pied de Toma Basic au Benfica

Cette saison, Bordeaux aura connu une année quasi-cauchemardesque sportivement. C’est aussi le cas de Toma Basic. Le milieu croate, qui sortait des matches prometteurs l’année dernière, est passé totalement au travers. Annoncé partant à plusieurs reprises, il semble arrivé au bout de son aventure bordelaise et ses dernières déclarations le confirment.

Ce samedi, le média portugais Record annonçait que le Benfica était très intéressé par Toma Basic. Le joueur de 24 ans a tenu à réagir à l’intérêt porté par les Aigles dans ce même média. Et c’est un intérêt visiblement réciproque. « Benfica est un grand club, l’un des plus grands du Portugal. J’ai eu connaissance de l’intérêt qu’ils ont pour moi. Comme tout joueur, je veux grandir pas à pas pour faire le grand saut dans ma carrière. Si une proposition formelle est présentée, nous discuterons et verrons ce qui est le mieux pour moi et le club. Pour l’instant, je suis un joueur bordelais et je ne veux pas parler des autres clubs. Je n’ai parlé à personne du championnat portugais. »