Barça : Jordi Alba veut retenir Lionel Messi

Alors que le mois de juin approche, Lionel Messi n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Avec la nomination de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, tout le monde se mobilise au sein du club pour tenter de retenir la Pulga, à l’image de Jordi Alba qui a expliqué qu’il souhaitait voir le sextuple Ballon d’or rester en Catalogne.

«J'espère qu'il restera avec nous, il est clair que c'est un joueur unique, c'est le meilleur du monde et j'espère qu'il restera, mais c'est une décision qu'il doit prendre et c'est respectable. Quoi qu'il arrive, nous devons l'accepter. Mais il est clair que c'est avant tout une personne et un footballeur qui aime le Barça, qui est heureux ici et qui l'a toujours montré, avec le niveau qu'il a donné pendant toutes ces années», a-t-il expliqué au journal Sport. Le message est passé.