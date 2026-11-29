Le choc de la 13e journée de Serie A entre Côme et la Juventus a tourné à l’avantage des hommes de Cesc Fabregas (3-0). Pourtant, la rencontre a rapidement basculé dans la confusion avec l’expulsion de Randal Kolo Muani dès la 5e minute. En réaction à une faute de Valle qui le retenait pour stopper une contre-attaque, l’attaquant français a asséné un coup au visage du défenseur espagnol. Après intervention de son assistant, l’arbitre Mariani a directement sorti le carton rouge. Réduite à dix pendant quasiment toute la rencontre, la Juventus a tout de même tenté de résister et s’est procuré plusieurs situations dangereuses. Mais les Bianconeri ont manqué de réalisme, à l’image de Nick Woltemade, qui a raté une énorme occasion en face-à-face avec Butez après un superbe contrôle à la 34e minute.

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Côme a fini par faire la différence juste avant la pause. Sur un coup franc obtenu par Da Cunha, Nico Paz a tenté de surprendre la défense turinoise d’une frappe directe. Malgré l’intervention de Vicario, le ballon avait franchi la ligne et la Goal Line Technology a confirmé l’ouverture du score (45+1e). Les hommes de Fabregas ont ensuite géré leur avantage face à une Juventus courageuse, mais trop peu dangereuse pour revenir dans la partie, ce qui a permis à Douvikas de doubler (63e) puis tripler la mise (80e). Malgré quelques opportunités, dont une nouvelle situation pour McKennie après un excellent ballon de Woltemade, les visiteurs n’ont jamais réussi à faire sauter le verrou lombard. Côme s’offre ainsi une victoire précieuse dans la course aux places européennes et confirme sa belle dynamique, tandis que la Juventus laisse encore des points en route.