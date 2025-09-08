Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : l’avis d’Aurélien Tchouameni sur l’affaire Dembélé

Aurélien Tchouameni, contre l'Ukraine @Maxppp
France Islande

Les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué avec l’équipe de France font la une de l’actualité. Didier Deschamps ne cesse de se défendre, tandis que le Paris Saint-Germain ne compte pas lâcher l’affaire. Mais qu’en pensent les principaux acteurs au sein du vestiaire ? Interrogé en conférence de presse, Aurélien Tchouameni a donné son avis sur la question.

« On n’en a pas forcément parlé, on était tous déçus qu’Ousmane et Désiré se soient blessés. Mais ce n’était pas forcément un sujet d’actualité pour nous. (…) Chacun défend ses intérêts, mais à la fin c’est le joueur qui donne ses sensations. S’il estime que c’est compliqué de jouer, le coach a toujours été conciliant, il n’est pas bête. Des fois, il peut y avoir des problèmes qui apparaissent pendant la sélection, mais ça fait partie du jeu. Mais à Madrid, il y a toujours une bonne communication entre les deux parties. »

