EdF : l’avis d’Aurélien Tchouameni sur l’affaire Dembélé
Les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué avec l’équipe de France font la une de l’actualité. Didier Deschamps ne cesse de se défendre, tandis que le Paris Saint-Germain ne compte pas lâcher l’affaire. Mais qu’en pensent les principaux acteurs au sein du vestiaire ? Interrogé en conférence de presse, Aurélien Tchouameni a donné son avis sur la question.
« On n’en a pas forcément parlé, on était tous déçus qu’Ousmane et Désiré se soient blessés. Mais ce n’était pas forcément un sujet d’actualité pour nous. (…) Chacun défend ses intérêts, mais à la fin c’est le joueur qui donne ses sensations. S’il estime que c’est compliqué de jouer, le coach a toujours été conciliant, il n’est pas bête. Des fois, il peut y avoir des problèmes qui apparaissent pendant la sélection, mais ça fait partie du jeu. Mais à Madrid, il y a toujours une bonne communication entre les deux parties. »
En savoir plus sur
Équipe de France, PSG : nouvelles révélations après le tollé général provoqué par la blessure d’Ousmane Dembélé
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France, PSG : nouvelles révélations après le tollé général provoqué par la blessure d’Ousmane Dembélé
Explorer