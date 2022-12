Coupe du Monde 2022, Argentine-France : tout un pays derrière les Bleus avant le choc final !

La suite après cette publicité

Près de 5000 kilomètres séparent Didier des Champs, théâtre des événements historiques de l'Hexagone. Ce dimanche soir, aux alentours de 18 heures - ou plus si affinités entre Français et Argentins - cette mythique avenue pourrait une nouvelle fois dégager les effluves d'un triomphe national. Aux bons souvenirs d'un peuple poussant derrière son équipe Black-Blanc-Beur, censée symboliser l'intégration. Au délicieux rappel de 2018 et d'une France plongée dans l'ivresse de la joie. En attendant la bière et le froid polaire pour célébrer une possible troisième étoile, c'est tout un pays qui se mobilise derrière cette équipe de France, à commencer par le Président de la République.

Macron, Pogba, Zidane, Riner... à bloc derrière les Bleus !

«On remet ça ?», c'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a encouragé les Bleus avant d'assister au grand choc final entre la France et l'Argentine. Pour rappel, celui qui supporte l'OM tout au long de l'année avait déjà assisté à la demie face au Maroc. Un soutien également perceptible au-delà de la sphère politique. Double champion olympique, décuple champion du monde, Teddy Riner fait également partie des grands noms du sport français qui affichent leur soutien aux Bleus. Invité de BFMTV et présent au Qatar pour assister à la finale, le judoka en a ainsi profité pour livrer son avis sur ce rendez-vous tant attendu.

On remet ça ? pic.twitter.com/MDKOvx6l9x — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

«On sent la tension monter, même nous qui sommes justes supporters, amoureux du sport. Qu’est-ce que ça doit être dans le vestiaire, dans la tête des joueurs. On se rapproche d’une belle finale. France-Argentine, c’est mythique. C’est un rêve. J’ai l’habitude des grands moments. Il faut rester concentré. Ce n’est pas parce que l’on a une belle équipe que l’on va gagner. L’Argentine a une belle équipe. Ils sont revanchards. Dans chaque sport où il participe à une compétition, ils mettent du contact pour les avoir vu au rugby. Ils vont y mettre le cœur», a notamment déclaré Riner avant de livrer son pronostic : «si je devais donner un pronostic, ce serait 3-1 pour la France. J’espère que ce sera en notre faveur».

André-Pierre Gignac met les choses au clair !

Un soutien également présent du côté du champion du monde 1998, Zinedine Zidane. «Jouer une finale de Coupe du Monde est un rêve d’enfant. Allons chercher cette troisième étoile ! Allez les Bleus !», a ainsi lancé l'ancien coach du Real Madrid sur son Instagram. Même son de cloche du côté de Paul Pogba, blessé et forfait pour la compétition. Présent, aux côtés de N'Golo Kanté, dans la délégation de Macron pour la finale, le milieu de terrain de la Juve et champion du monde 2018 a, lui aussi, envoyé toutes ses bonnes ondes. «Bon les gars, pour une deuxième fois de suite en finale de Coupe du monde. Je vous donne tout mon soutien, toute ma force. Une finale, vous savez, ça ne se joue pas, ça se gagne! Je vous souhaite le meilleur, courage à vous, allez les Bleus !» Décrié ces dernières heures pour un présumé soutien adressé aux Argentins, André-Pierre Gignac est de son côté revenu sur ses propos. L'occasion pour l'ancien buteur de l'OM de mettre les choses au clair.

Petit 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 de @paulpogba pour nos Bleus avant la grande finale 💪💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/x6tbqvqJvp — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 17, 2022

«Je n'ai jamais dit que j'étais pour l'Argentine avant cette finale contre la France. Il y a des phrases qui sont en ce moment sorties de leur contexte. En aucun cas je ne supporterai l'Argentine et Messi pour cette finale. C'est n'importe quoi, et même pas pensable ! J'ai été international français, j'ai perdu une finale de l'Euro sous ce maillot en 2016, j'ai pleuré avec mes coéquipiers dans le vestiaire du stade de France après cette défaite face au Portugal (0-1 a.p., le 10 juillet 2016) et j'ai encore plein d'amis au Qatar comme Hugo (Lloris), Olivier (Giroud), Antoine (Griezmann) ou encore Steve (Mandanda). On veut faire croire que je suis pour l'Argentine... Je suis à bloc derrière les Bleus ! Je veux qu'ils ramènent encore cette Coupe à la maison». De Monterrey, au Mexique, l'ancien attaquant des Bleus, actuellement consultant sur la chaîne Fox News, attend lui aussi de voir la France s'embraser. Rendez-vous à 16 heures.