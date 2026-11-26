Luis Enrique a été séduit par la prestation de l’AS Roma au Parc des Princes. Accroché par la formation de Gian Piero Gasperini (2-2), le PSG a perdu ses premiers points de la saison en Ligue des Champions. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a reconnu que les Romains auraient même pu repartir avec les trois points et s’est montré particulièrement élogieux envers leur technicien. Il est même allé jusqu’à souhaiter un sacre de la Louve en Serie A.

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« On a mérité le nul, mais on aurait pu perdre le match. Ils ont eu des occasions. Je ne sais pas qui méritait le plus. Mais c’était dur pour nous. C’est la première fois que je joue contre Gasperini, je m’en souviendrai… C’est un entraîneur de grande qualité. Vous jugez toujours le résultat ou la perf de l’équipe en fonction du résultat, mais la Roma méritait de gagner contre le Real, contre MU et peut-être aujourd’hui. C’est ce que je pense de cette équipe. Le titre en Italie ? Ils sont là avec la Lazio, l’Inter, Côme, Milan… En termes de foot, sans doute. En termes du niveau de l’entraîneur, sans doute. J’aimerais qu’ils gagnent le titre », a confié Luis Enrique.