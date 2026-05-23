LdC (F) : le FC Barcelone surclasse OL Lyonnes en finale

Ce samedi, la finale de la Ligue des Champions féminine avait lieu à Oslo. Pour la quatrième fois de l’histoire de la compétition, c’est l’OL Lyonnes et le FC Barcelone qui s’affrontaient. Alors que les Lyonnaises s’étaient imposées à deux reprises, contre une, face aux Catalanes à ce stade de la compétition, le Barça est revenu à hauteur en Norvège. En première période, les Fenottes se sont procurées les meilleures occasions et Lindsey Heaps a cru ouvrir le score avant d’être annoncée en position de hors-jeu (13e). Frustrées par une grande Cata Coll (24e, 34e, 40e), les Lyonnaises n’ont pas réussi à concrétiser leur domination.

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Au retour des vestiaires, le Barça a fait la différence. Profitant d’un temps-fort, les Barcelonaises ont ouvert le score grâce à Ewa Pajor après une attaque rapide (0-1, 55e). La Polonaise s’est même offert un doublé en terminant à bout portant face à une défense aux abois (0-2, 69e). Par la suite, OL Lyonnes a coulé. Après un missile envoyé en lucarne par Paralluelo (0-3, 90e), cette dernière s’est offert un doublé après un contre rondement mené (0-4, 90+3e). Le Barça remporte sa quatrième Ligue des Champions féminine. L’OL Lyonnes est humilié mais reste avec ses 8 trophées dans la compétition.