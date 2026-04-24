Arsenal : Mikel Arteta ne renonce pas

Le sprint final est lancé, et il a commencé par un gros gadin pour Arsenal, battu par Manchester City le week-end dernier et passé deuxième après la victoire de ces mêmes Citizens face à Burnley mercredi soir. Le moral est-il touché pour les Gunners ? Non, assure l’entraîneur Mikel Arteta, à la veille d’affronter Newcastle.

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« L’énergie, la confiance et la clarté de nos objectifs sont au maximum. Cinq matchs à jouer – demain, premier match. On y va à fond ! Victoire demain. Premier match, et on sera encore plus près du but », a-t-il lancé, dans un discours résolument optimiste et volontaire. « J’ai confiance en nos joueurs, en notre équipe et en notre volonté d’atteindre nos objectifs. Cinq matchs à jouer, quatre semaines. Deux compétitions majeures à disputer, tout est encore possible. Si on nous l’avait dit en début de saison, on aurait signé tout de suite. » Reste désormais à savoir comment cela se finira !