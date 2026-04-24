Menu Rechercher
Commenter 5
Premier League

Arsenal : Mikel Arteta ne renonce pas

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Arsenal Newcastle Voir sur CANAL+ FOOT

Le sprint final est lancé, et il a commencé par un gros gadin pour Arsenal, battu par Manchester City le week-end dernier et passé deuxième après la victoire de ces mêmes Citizens face à Burnley mercredi soir. Le moral est-il touché pour les Gunners ? Non, assure l’entraîneur Mikel Arteta, à la veille d’affronter Newcastle.

La suite après cette publicité

« L’énergie, la confiance et la clarté de nos objectifs sont au maximum. Cinq matchs à jouer – demain, premier match. On y va à fond ! Victoire demain. Premier match, et on sera encore plus près du but », a-t-il lancé, dans un discours résolument optimiste et volontaire. « J’ai confiance en nos joueurs, en notre équipe et en notre volonté d’atteindre nos objectifs. Cinq matchs à jouer, quatre semaines. Deux compétitions majeures à disputer, tout est encore possible. Si on nous l’avait dit en début de saison, on aurait signé tout de suite. » Reste désormais à savoir comment cela se finira !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Mikel Arteta

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Mikel Arteta Mikel Arteta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier