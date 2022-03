OL : Peter Bosz encense Maxence Caqueret

Sèchement battu à Rennes lors de la phase aller (1-4), l'OL aura à cœur prendre sa revanche face aux Bretons, ce dimanche à 17h05, lors de la 28ème journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Peter Bosz est d'ailleurs revenu sur les progrès de son effectif depuis cet échec cuisant : «on a progressé dans tous les points, avec et sans le ballon. On fait les choses différemment maintenant. Le système a changé. Quand tu as perdu un match de cette manière, tu as envie de jouer dès le lendemain. Depuis la trêve, on joue de mieux en mieux. On a la possibilité d'évoluer avec deux ailiers, ça marche bien», a tout d'abord déclaré l'entraineur des Gones avant de mettre l'accent sur Maxence Caqueret, très performant dans l'entrejeu lyonnais.

«Depuis l'arrivée de Tanguy Ndombele, Maxence Caqueret joue très bien. On a eu beaucoup de possession sur les derniers matchs, ce qui peut permettre à Maxence de jouer plus haut. Je lui ai beaucoup dit de ne pas perdre de ballons faciles. Il doit garder le ballon et pas perdre le ballon et dans ça, il peut encore progresser et si il le fait, c’est un joueur pour l’équipe nationale de la France, il anticipe, il est incroyable, il récupère beaucoup de ballons que ses coéquipiers perdent mais il ne doit pas perdre de ballons faciles, il peut perdre des ballons mais pas ces ballons faciles et ces derniers temps il a beaucoup progressé. Quand il dort, il court encore (rires), il n’est jamais fatigué», a ainsi reconnu Bosz. L'intéressé appréciera...