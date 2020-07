Vente OM : Rolland Courbis juge le projet Boudjellal

C’est l’un des feuilletons de l’été. Pour une fois, nous ne parlons de transfert de joueur mais bien du rachat d’un club, l’OM en l'occurrence. Et les tractations et les rumeurs vont bon train depuis maintenant presque un mois et l’annonce du projet de rachat par Mourad Boudjellal, associé à des fonds venus du Moyen-Orient. Un projet qui peut laisser sceptique.

Mais Rolland Courbis, ancien joueur et entraîneur de l’OM, désormais consultant sur RMC, croit lui au projet. « Ne parlons pas de Zidane et Ronaldo, mais de la possibilité que l’OM soit repris. Si ces gens-là mettent de l’argent, je pense que ce sera costaud. En ce qui concerne Mourad Boudjellal, c’est un garçon qui chambre et qui sort des punchlines, mais ce n’est pas un clown. S’il est dans ce projet, c’est que ce projet existe », a-t-il déclaré au cours de l’émission Rothen Régale. L’avenir nous dira s’il avait bien raison d’y croire.