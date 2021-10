Chelsea : les révélations d'Antonio Rüdiger sur son avenir

La suite après cette publicité

Antonio Rüdiger constituera l'une des attractions du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas avec Chelsea. En fin de contrat en juin prochain avec les Blues, le robuste défenseur central allemand n'a toujours pas paraphé un nouveau bail avec le club londonien. Véritable taulier de la défense londonienne depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, le principal protagoniste se semble pas pressé de renouveler son bail.

Et pour cause, les prétendants prestigieux se bousculent au portillon pour l'accueillir. Ainsi, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid mais aussi la Juventus, Tottenham ou Manchester City surveilleraient avec attention la situation du numéro deux des Blues. Dans un entretien accordé au Guardian ce samedi, l'international allemand se confie sans langue de bois sur son avenir et son bonheur d'évoluer sous les couleurs de Chelsea.

Antonio Rüdiger confirme des discussions avec Chelsea

Car Rüdiger le confirme, il est épanoui plus que jamais à Londres. « La chose la plus importante est que je me sens heureux ici. Je pense que si les gens me regardent, ils peuvent voir que je suis heureux, » a ainsi lâché l'ancien joueur de l'AS Roma. Un épanouissement qui se matérialise également par la confiance absolue accordée par Thomas Tuchel. Depuis le début de saison, l'intéressé a en effet disputé huit matchs de Premier League sur neuf possibles (un but marqué) et a été titulaire à trois reprises en Ligue des champions. Suffisant pour le convaincre de prolonger l'aventure à Stamford Bridge ?

Antonio Rüdiger ne s'en cache pas, les tractations ont débuté avec ses dirigeants. « A propos de la situation des contrats, je parle avec le club. Cela ne regarde personne. J'avais dit qu'après l'Euro il y aurait des discussions. Il y a eu une discussion entre Marina et mon agent. Nous sommes dans la même situation, rien n'a changé. Je n'ai rien à voir avec toutes les spéculations sur mon avenir. Ce n'est pas dans mon esprit, je suis concentré sur ce que je fais, » a ainsi lâché déterminé le défenseur central allemand. Une mise au point qui a le mérite d'exister mais qui ne devrait pas mettre un terme cependant aux multiples rumeurs sur son futur. En attendant, Antonio Rüdiger vise les sommets avec Chelsea et compte bien rendre la monnaie de sa pièce à Thomas Tuchel. Un entraîneur qui lui a permis de renaître de ses cendres. « Tuchel m'a donné une nouvelle vie. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi, d'être naturel dans mon jeu, à savoir, être agressif, et être un leader. » Qu'on se le dise, l'international allemand n'a pas encore fait le tour de la question à Chelsea...