Real Madrid : José Mourinho prend position pour Yan Diomandé

Arrivé au Real Madrid pour près de 140 millions d’euros, Yan Diomandé est forcément très attendu dans la capitale espagnole. Pourtant, après trois apparitions et seulement 20, 15 puis 30 minutes disputées, l’Ivoirien n’a pas encore eu le temps de pleinement s’exprimer. Une situation qui commence déjà à susciter quelques interrogations autour de l’un des gros investissements du club. Toutefois, après la victoire face à Malaga ce dimanche (4-0), José Mourinho a affiché tout son soutient à son jeune joueur.

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😡 "Calmez-vous !"

👉 José Mourinho demande de la patience pour Yan Diomandé !#beINSPORTS pic.twitter.com/Ob8iELUqJV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 31, 2026

« La situation de Yan Diomandé ? Du calme. Il doit avancer étape par étape. Il n’a joué que trois matches, 20, 15 et 30 minutes. Il travaille bien, il travaille dur. Il est ouvert, humble. Il veut apprendre, il veut travailler, il m’écoute, mais il écoute aussi ses coéquipiers. Il va progresser. Je ne peux pas regarder son prix de transfert. Je dois regarder le jeune joueur avec un énorme potentiel, qui n’a qu’une saison au plus haut niveau en Bundesliga avec Leipzig. Généralement, quand on parle d’un montant aussi élevé, on parle d’un joueur qui arrive et qui écrase tout dès le départ. Ce n’est pas le cas ici. Il est trop jeune, il est encore trop naïf, il a un potentiel incroyable, mais prenez votre temps », a expliqué Mourinho en conférence de presse.