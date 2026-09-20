Süper Lig : Fenerbahçe colle un 8-0 à Eyüpspor avec un immense Greenwood

Fenerbahçe a signé une démonstration de force ce dimanche en Süper Lig en écrasant Eyüpspor (8-0) lors de la 6e journée. Les Stambouliotes avaient déjà plié la rencontre à la pause avec 5 buts inscrits, avant de poursuivre leur festival au retour des vestiaires. Vedat Muriqi s’est particulièrement illustré avec un quadruplé (7e, 21e, 47e, 55e), tandis que Mason Greenwood a également participé à la fête avec un doublé (4e s.p., 80e) et une passe décisive. Mattéo Guendouzi (38e) et Irfan Kahveci (45e+1) ont complété cette soirée totalement à sens unique.

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Une prestation qui permet surtout à Fenerbahçe de tourner la page après une période compliquée, marquée par trois rencontres consécutives sans victoire en championnat. Greenwood, arrivé cet été, a, lui aussi, confirmé son importance dans cette large victoire, avec deux réalisations et une passe décisive pour Kahveci. Déjà remarqué depuis son arrivée en Turquie, l’Anglais a donc contribué à la spectaculaire réaction de son équipe, qui remonte provisoirement à la 5e place avec 10 points, à trois longueurs de Galatasaray.