Arsenal-Manchester United : les compositions officielles

Quatre jours après avoir été giflé à Anfield (4-0), Manchester United se déplace à l'Emirates Stadium pour disputer un match face à un concurrent direct aux places européennes, Arsenal, dans le cadre de la 34ème journée de Premier League. Absent face au Reds après le drame qui a touché sa famille, Cristiano Ronaldo est de retour cet après-midi pour ce choc, tout comme Scott McTominay qui retrouve le onze aux côtés de Nemanja Matic. Paul Pogba, qui s'est blessé face à Liverpool, Luke Shaw, Fred et Edinson Cavani sont forfaits.

Vainqueurs du derby face à Chelsea mercredi (4-2), les Gunners, cinquièmes de Premier League avant cette rencontre, gardent logiquement la même structure que face aux Blues et Mikel Arteta effectue un seul changement avec la titularisation côté droit de Cédric. À noter que Thomas Partey et Kieran Tierney ne sont pas sur la feuille de match.

Les compositions d'équipes :

Arsenal : Ramsdale - Cédric, White, Gabriel, Tavares - Xhaka, Elneny - Saka, Odegaard, Smith Rowe - Nketiah.

