Aston Villa : les gros chantiers de Steven Gerrard

La suite après cette publicité

Seizième de Premier League après 11 journées avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge, mais surtout sur une série de cinq défaites de rang, Aston Villa a décidé de se séparer de Dean Smith pour rapidement le remplacer par Steven Gerrard. Nommé entraîneur des Villans jeudi matin, l'ancien coach des Rangers s'est engagé pour deux ans et demi avec la lourde tâche de redresser le club de Birmingham très rapidement. Pour l'aider, les dirigeants vont normalement sortir le chéquier cet hiver pour lui apporter des renforts de qualité. Mais en attendant le mois de janvier, le technicien de 41 ans va avoir beaucoup de travail et plusieurs chantiers à régler.

Comme l'explique Sky Sports ce vendredi, l'ancien milieu de terrain va avoir cinq gros chantiers. Tout d'abord, Steven Gerrard n'aura vraiment pas le droit à l'erreur après la trêve car il faudra au moins gagner un des deux matches contre Brighton à la maison (20/11, 16h) ou à l'extérieur face à Crystal Palace (27/11, 16h). Deux rencontres compliquées face à deux formations n'ayant perdu que deux parties en PL cette saison. Car il va falloir mettre fin à cette série très négative avant un calendrier bien chargé avec Manchester City, Leicester et Liverpool à venir ensuite... Et pour ce faire, le natif de Whiston a quatre axes de travail dans l'effectif ou en dehors.

Gérer les recrues, les jeunes et retrouver une bonne défense

En cas de victoire rapidement, la prochaine tâche sera forcément plus simple mais le média britannique est formel : Steven Gerrard va devoir nouer une relation spéciale avec les fans des pensionnaires de Villa Park. La relation fan-coach a toujours été importante, et encore plus à Aston Villa. Enfin, sur le terrain, il va falloir se pencher sur trois aspects importants. Les trois recrues phares d'Aston Villa cet été, à savoir Emiliano Buendia (45M€), Leon Bailey (35M€) et Danny Ings (30M€) ont été très mal utilisés par Dean Smith, et c'est peut-être pour cela aussi qu'il a été remercié, les résultats étant certainement liés. Et Steven Gerrard va devoir retrouver l'alchimie pour utiliser à merveille les trois hommes.

Après avoir géré le casse-tête des recrues (il y a aussi Ashley Young notamment), l'ancienne gloire de Liverpool, toujours selon nos confrères britanniques, devra s'occuper des jeunes. Avec une moyenne d'âge de 26,01 ans en Premier League, soit la quatrième équipe la plus jeune du championnat, Aston Villa compte beaucoup sur ses jeunes pépites comme Carney Chukwuemeka, Jaden Philogene-Bidace ou Jacob Ramsey. Et quand on sait que Jack Grealish, formé au club, est parti pour plusieurs millions à Manchester City, mieux vaut encore insister avec les pépites. Pour finir, il va falloir retrouver une défense de fer. Avec 20 buts encaissés, les Villans ont actuellement la troisième pire défense derrière Norwich (26) et Newcastle (24). La défense à trois mise en place par Smith était sûrement le problème, et Gerrard va devoir trouver la bonne solution. Des chantiers à la pelle donc.

Retrouvez le calendrier complet d'Aston Villa ici.