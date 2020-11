Ligue 2 : Le Havre chute à Grenoble, Guingamp freine Clermont

Le Havre laisse échapper de précieux points. En déplacement à Grenoble, les Normands, pourtant 3es au coup d'envoi, ont perdu 2-1 et offrent la possibilité au Paris FC et à l'ESTAC (les deux jouent équipes jouent plus tard dans la journée) de prendre une plus large avance en tête. Tapoko (40e) et Semedo (82e), auteur d'un bel exploit individuel, sont les buteurs du GF38, alors que le Havrais Mbemba a réduit la marque à la toute fin (90e+4). Les Iserois fond un bond au classement, passant de la 11e à la 5e place.

En parallèle, Clermont n'a pas réussi à battre Guingamp à domicile. Bien que dominateurs et supérieurs dans le jeu, en plus d'avoir subi quelques faits de jeu défavorables, les Auvergnats ont dû se contenter d'un match nul 0-0, qui n'arrange pas leurs affaires. Ils grimpent tout de même sur le podium, chipant la 3e place au HAC. 14e, l'EAG quant à lui se rassure un peu avec ce résultat mais peut déplorer un certain manque d'imagination et de créativité offensive.

Le classement de Ligue 2.