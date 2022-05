Mercato OL : Lucas Paqueta met les points sur les i pour son avenir

La saison de la confirmation. Arrivé à l'OL en octobre 2020 après un énorme travail de Juninho en coulisses, Lucas Paqueta, en échec à l'AC Milan, a vite mis tout le monde d'accord, terminant son premier exercice avec 10 buts et 6 passes décisives. Après une telle entrée en matière, le Brésilien était donc attendu au tournant cette saison 2021-22. Et il n'a pas déçu. L'international auriverde a été l'une des rares satisfactions de la première partie de saison des Rhodaniens, lui qui a inscrit 7 buts. Ensuite, le natif de Rio de Janeiro a connu un coup de mou. Sur l'année civile 2022, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 3 reprises.

La suite après cette publicité

Paqueta répond aux critiques

Difficile pour celui qui a longtemps été l'homme fort de Lyon et qui a bien remplacé Moussa Dembélé en attaque. Mais Paqueta sait pourquoi cela fonctionne un peu moins bien pour lui. «Je pense qu'aujourd'hui, les adversaires ont pas mal étudié mon style et mes caractéristiques. Ils me stoppent dans mon élan, ils me connaissent mieux. Je ne pense pas que mon jeu et mon niveau soient moins bien. Quand vous regardez, mes statistiques sont bonnes au niveau de la possession de balle. J'ai moins de buts et de passes décisives mais je continue de travailler beaucoup pour l'équipe. Sans ballon, je suis aussi performant».

En effet, le joueur de 24 ans, auteur de 10 buts et 7 assists en 43 matches toutes compétitions confondues cette saison dont 36 titularisations, est attendu et donc parfois critiqué. Pour son coach Peter Bosz, il peut et doit faire mieux. «Lucas est Brésilien. Souvent, il veut faire des choses pas seulement bien, mais super bien. De temps en temps, ça suffit de jouer à une ou deux touches de balles. Il a beaucoup pressé avec Moussa à Marseille. Il travaille beaucoup pour l'équipe et parfois il court même trop et perd quelques ballons. Il pourrait parfois jouer un peu plus simple. C'est un joueur avec une très bonne mentalité».

Le Brésilien évoque son avenir

Polyvalent puisqu'il peut évoluer au milieu comme deuxième attaquant, il veut donner le meilleur à l'OL comme il l'a avoué. «Je me sens bien dans cette équipe, personnellement et physiquement. Je fais tout pour être bien sur et en dehors du terrain. Il y a eu beaucoup de matches cette saison et c'est fatigant. Mais j'essaie de faire de mon mieux pour être bien et performant pour aider mon équipe». Une équipe qui aura fort besoin de lui pour espérer une folle remonatada au classement en Ligue 1 et une qualification pour une coup d'Europe la saison prochaine. Mais avec ou sans coupe d'Europe, il n'est pas certain que Paqueta soit encore Lyonnais l'an prochain.

Ce n'est pas un secret, l'OL espère le vendre au prix fort cet été. Un montant d'au moins 60 millions d'euros est évoqué. Sous contrat jusqu'en 2025, le joueur, qui a refusé une prolongation cette saison, a évoqué son avenir. «Je me sens très bien à Lyon. Je suis là pour aider l'équipe. Nous sommes tristes de cette fin de saison. Nous avions d'autres objectifs. Je suis focalisé sur le fait de finir la saison avec dignité. Il faut se servir de tout ça pour faire encore mieux l'année prochaine». Le Brésilien ne veut pas se disperser, lui qui fait l'objet d'une cour assidue de Newcastle, qui compte sur Bruno Guimãraes pour le convaincre.

Rejouer avec Bruno Guimarães, un rêve

Rejouer avec son compatriote et ami est en tout cas une idée qui trotte dans la tête de Paqueta. «Oui, je pense que c'est un rêve éveillé (de rejouer ensemble). On joue ensemble en sélection, maintenant à nous de faire de notre mieux dans chaque club pour nous retrouver avec le maillot de la Seleção». Une belle façon de botter en touche pour le joueur né en 97 qui n'a pas oublié son ami. «Perdre un joueur comme Bruno n'était pas facile, pour moi et pour l'équipe. C'est un joueur avec de grandes qualités et on avait une bonne entente mais on a aussi d'autres joueurs avec beaucoup de qualités».Lucas Paqueta est l'un d'eux.

Un élément qui a d'ailleurs été nommé pour le titre de meilleur joueur de l'année en L1 aux Trophées UNFP. Ce que le principal intéressé accueille avec joie et une pointe d'amertume. «Je suis un peu triste. Quand l'objectif collectif n'est pas atteint, c'est dur d'être heureux personnellement. Avec cette nomination, je sais que je suis sur le bon chemin. Je cherche et je continue à m'améliorer». Un discours posé de la part du Brésilien qui sait que son cas sera le grand feuilleton du mercato estival lyonnais. En attendant, Lucas Paqueta veut réussir la mission remontada de l'OL. Celle-ci se poursuivra demain à Metz.