Manchester City tombe d’accord avec le RB Leipzig pour Joško Gvardiol

Fumée blanche pour Manchester City dans le dossier Joško Gvardiol (21 ans). Séduit par le défenseur central croate depuis plusieurs mois, Pep Guardiola va pouvoir construire son secteur défensif autour de lui. Le joueur voulait en tout cas absolument rejoindre les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions. «Gvardiol veut définitivement passer chez les Sky Blues. Josko et ses conseillers nous ont fait part de leur souhait de déménager à Manchester City.»

«Nous sommes en pourparlers avec Manchester. Il n’y a rien de plus à dire pour le moment» avait d’ailleurs déclaré Max Eberl, le directeur sportif des Saxons. Ce dernier avait d’ailleurs donné le ton au niveau du prix du transfert : «oui, pour 100 millions d’euros et des bonus, Gvardiol finira sous Pep Guardiola. La valeur de l’accord ferait de Guardiol le défenseur le plus cher de l’histoire. Mais cela pourrait prendre quelques jours de plus pour que le transfert se fasse.» Cela semble avoir porté ses fruits.

Accord trouvé pour Joško Gvardiol

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, que nous sommes en mesure de confirmer, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur. Il y a quelques semaines nous vous avons parlé d’une offre XXL de 120 millions d’euros pour Joško Gvardiol pour boucler le transfert et nous vous avons annoncé en exclusivité la bonne tenue des négociations entre Manchester City et le RB Leipzig hier.

Désormais, on touche au but et il ne manquera plus que l’officialisation du transfert. Pour ce qui est de la visite médicale, le joueur a commencé les tests médicaux aujourd’hui. Il s’était d’ailleurs entendu avec Manchester City depuis un mois sur ses conditions personnelles. International croate (21 capes, 2 buts), Joško Gvardiol quitte Leipzig avec le sens du devoir accompli. Il a remporté deux Coupes d’Allemagne et a disputé 87 matches pour 5 buts et 3 offrandes.