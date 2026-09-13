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Bundesliga

Bundesliga : Leipzig colle un 5-0 à Hambourg, Nkunku et Tidiam Gomis buteurs

Par Jordan Pardon
1 min.
Antonio Nusa @Maxppp
Leipzig 5-0 Hambourg

Giflé par Côme jeudi en Ligue des Champions (4-1), Leipzig a relevé la tête en cartonnant Hambourg, ce dimanche, à l’occasion de la 3e journée de Bundesliga (5-0). Le jeune Français Tidiam Gomis, arrivé de Caen la saison dernière, a inscrit son premier but en Bundesliga sur un centre en retrait du néo-international congolais Banzuzi (17e, 1-0). Antonio Nusa a porté le score à 2-0 quelques minutes plus tard en profitant d’une énorme erreur de relance adverse (28e, 2-0).

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L’inoxydable Willi Orban a enfoncé le clou (72e, 3-0), tandis que Christopher Nkunku, entré suite à la blessure de Ouedraogo en première période, a inscrit son premier but depuis son retour à Leipzig cet été après un énorme travail de Nusa sur le côté (4-0, 74e). Romulo Cardoso a fini le travail dans la foulée (5-0, 77e). Leipzig grimpe à la 4e place du championnat.

Pub. le - MAJ le
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