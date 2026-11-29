La douzième journée de Premier League se poursuivait cet après-midi avec quatre rencontres au menu. On avait notamment Brighton, dauphin du leader Arsenal, qui accueillait Newcastle. Les Seagulls avaient l’occasion de profiter du duel entre les Gunners et Manchester City, troisième, pour faire une belle opération, mais se sont inclinés face aux Magpies (0-1), qui remontent à la 12e place du classement grâce à ce but de Barnes.

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Bournemouth, qui se déplaçait à Fulham, a aussi signé une bonne opération avec une victoire à l’extérieur (1-2). Les Cherries grimpent à la cinquième place du classement de Premier League. Tottenham poursuit son ascension et se place désormais huitième après sa victoire chez Sunderland avec un doublé de Maddison (0-2). Les Black Cats ont évolué à dix contre 11 dès la 12 minute de jeu après l’expulsion de l’ancien Parisien, Thomas Meunier. Enfin, Hull City enfonce Crystal Palace, triste lanterne rouge, avec une victoire à Selhurst Park (2-3).

Les résultats de l’après-midi

Brighton 0 - 1 Newcastle : Harvey Barnes (8e, s.p.)

Sunderland 0 - 2 Tottenham : James Maddison (35e et 70e)

Crystal Palace 2 - 3 Hull City : Jørgen Strand Larsen (90e) et Adal Wharton (90e+5) / Oli McBurnie (38e), Sorba Thomas (48e) et Regan Slater (80e)

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Fulham 1 - 2 Bournemouth : Rodrigo Muniz (28e, s.p.) / Marcus Tavernier (21e) et Justin Kluivert (62e)