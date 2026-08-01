Supercoupe du Portugal : Porto s’adjuge un 25e titre face à Torreense

Le premier match officiel de la saison au Portugal avait lieu ce samedi soir entre le FC Porto - champion du Portugal en titre - et Torreense - vainqueur surprise de la dernière édition de la Coupe nationale, en finale de la Supercoupe. À Coimbra, les joueurs de Francesco Farioli ont pris le meilleur sur la formation de deuxième division portugaise, en s’imposant (1-0).

La suite après cette publicité

Victor Froholdt a été le héros des Portistas, qui se sont adjugés une 25e Supercoupe dans son histoire. Les coéquipiers d’André Silva débuteront leur saison, dimanche 9 août, à domicile face à Alverca. De son côté, Torreense débutera également sa saison en 2e division la semaine prochaine, avant de découvrir pour la première fois de son histoire l’Europa League en septembre prochain, suite à sa victoire historique en Coupe la saison passée.