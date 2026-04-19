Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

PSG : le pénalty complétement raté de Gonçalo Ramos face à l’OL

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
PSG 0-2 Lyon

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Un match avec lequel les Gones peuvent faire une grosse opération au classement. Et les hommes de Paulo Fonseca ne sont clairement pas venus pour faire figuration en inscrivant deux buts rapidement grâce à Endrick et Afonso Moreira.

La suite après cette publicité
L1+
🥶 La mauvaise soirée pour Gonçalo Ramos et le PSG...

#PSGOL
Voir sur X

Le match aurait pu basculer à la demi-heure de jeu avec une faute grossière de Maitland-Niles dans la surface sur Lucas Hernández. Face à Dominik Greif, Gonçalo Ramos s’est présenté pour convertir ce penalty. Finalement, avec une frappe presque axiale à mi-hauteur, le buteur portugais a vu sa tentative être repoussée par le gardien slovaque. Le PSG est toujours mené par deux buts à la mi-temps…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Lyon
Gonçalo Ramos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lyon Logo Lyon
Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier