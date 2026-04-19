PSG : le pénalty complétement raté de Gonçalo Ramos face à l’OL

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Un match avec lequel les Gones peuvent faire une grosse opération au classement. Et les hommes de Paulo Fonseca ne sont clairement pas venus pour faire figuration en inscrivant deux buts rapidement grâce à Endrick et Afonso Moreira.

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Le match aurait pu basculer à la demi-heure de jeu avec une faute grossière de Maitland-Niles dans la surface sur Lucas Hernández. Face à Dominik Greif, Gonçalo Ramos s’est présenté pour convertir ce penalty. Finalement, avec une frappe presque axiale à mi-hauteur, le buteur portugais a vu sa tentative être repoussée par le gardien slovaque. Le PSG est toujours mené par deux buts à la mi-temps…